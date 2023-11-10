Орбан снова оскандалился: премьер Венгрии против переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Венгрия против начала переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Премьер заявил, что это – "четкая позиция страны".

Мнение о том, что ЕС вроде бы не должен начинать переговоры с Украиной, выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Позиция Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС

Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии,

– заявил Орбан.

Премьер вспомнил спор между ЕС и Венгрией по поводу миллиардов евро от Брюсселя, замороженных для Будапешта. Но добавил, что этот вопрос никак не может быть связан с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

"Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии с начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", - подчеркнул он. .

Орбан сравнил членство Украины в ЕС с Венгрией и приплел Иерусалим.

Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (город в Венгрии – 24 Канал) до Иерусалима,

– сказал премьер.

Перспектива вступления Украины в ЕС и Венгрию

24 Канал писал, что 8 ноября Еврокомиссия опубликовала отчет и заявила, что рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Но венгерские власти ранее неоднократно сообщали, что будет блокировать членство Украины, пока не будет решен вопрос о нацменьшинствах.

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона заявила, что Украина уже передала венгерскому правительству подробную дорожную карту, как можно решить претензии по вопросу нацменьшинств

Она подчеркнула, что в опубликованном Еврокомиссией отчете не прослеживалось "венгерский след" и он был беспристрастным. В документе Евросоюз подчеркнул прогресс Украины и заявил, что права нацменьшинств отвечают Копенгагенским критериям. По ее словам, живущие на территории Украины венгры обращались в Европейский Союз. Они поддерживали европейские стремления Украины и не имели никаких претензий по поводу "притеснений". Поэтому Стефанишин призывает венгерскую сторону прийти к согласию.

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