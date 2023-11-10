Орбан снова оскандалился: премьер Венгрии против переговоров с Украиной о членстве в ЕС
Источник:Reuters
Венгрия против начала переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Премьер заявил, что это – "четкая позиция страны".
Мнение о том, что ЕС вроде бы не должен начинать переговоры с Украиной, выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Позиция Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС
Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии,
– заявил Орбан.
Премьер вспомнил спор между ЕС и Венгрией по поводу миллиардов евро от Брюсселя, замороженных для Будапешта. Но добавил, что этот вопрос никак не может быть связан с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
"Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии с начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", - подчеркнул он. .
Орбан сравнил членство Украины в ЕС с Венгрией и приплел Иерусалим.
Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (город в Венгрии – 24 Канал) до Иерусалима,
– сказал премьер.
Перспектива вступления Украины в ЕС и Венгрию
24 Канал писал, что 8 ноября Еврокомиссия опубликовала отчет и заявила, что рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Но венгерские власти ранее неоднократно сообщали, что будет блокировать членство Украины, пока не будет решен вопрос о нацменьшинствах.
Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона заявила, что Украина уже передала венгерскому правительству подробную дорожную карту, как можно решить претензии по вопросу нацменьшинств
Она подчеркнула, что в опубликованном Еврокомиссией отчете не прослеживалось "венгерский след" и он был беспристрастным. В документе Евросоюз подчеркнул прогресс Украины и заявил, что права нацменьшинств отвечают Копенгагенским критериям. По ее словам, живущие на территории Украины венгры обращались в Европейский Союз. Они поддерживали европейские стремления Украины и не имели никаких претензий по поводу "притеснений". Поэтому Стефанишин призывает венгерскую сторону прийти к согласию.
К слову Венгрия обещает блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: что требует Будапешт
Другие заявления Венгрии
- Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что готов разблокировать военную помощь Украине от ЕС, но при условии, что украинская делегация приедет в Будапешт.
- Орбан заявил, что продолжает держать каналы связи с российским президентом открытыми, поскольку якобы хочет мира в Украине. Он убежден, что в противном случае никакого варианта для мира не будет.
- Премьер Венгрии сделал скандальное заявление во время выступления в Веспрем в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года. Он сравнил членство Венгрии в ЕС с более чем 40 лет советской оккупации под СССР после Второй мировой войны.