"Пренебрежительное отношение к президенту Украины — это не только вопрос орденов": Сибига сделал ряд заявлений

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не стремилась создать "такие напряженные моменты" в отношениях с Польшей. В то же время, по его словам, наша страна не будет терпеть пренебрежительного отношения.

Об этом Сибига заявил в эфире телемарафона, сообщает МИД Украины.

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Какова сейчас позиция Украины в отношении отношений с Польшей?

Глава МИД заявил, что Украина всегда конструктивно подходила к отношениям с Польшей, ценила их и была благодарна за оказанную помощь. По его словам, сейчас важно не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого.

В то же время, как отметил Сибига, пренебрежительное отношение к президенту Украины касается не только орденов.

Речь идет о неуважении к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого терпеть не будем,

– сказал министр.