Прес-конференція Порошенка: топ-відповідей, де президент відверто збрехав

Всі, а особливо журналісти-розслідувачі, дуже чекали на прес-конференцію Петра Порошенка. Питань до поки що діючого президента накопилося безліч. На деякі з них Порошенко навіть відповів. Точніше не відповів, а зманіпулював.

Нумо почнемо з питання про генпрокурора. Одни з жуналістів запитав, чому Порошенко не звільнив Луценка, коли той написав заяву про відставку. При тому, що результати роботи останнього дуже далекі від очікувань суспільства.

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У відповідь Порошенко відверто зманіпулював, заявивши, що зараз генпрокурор не має відношення до боротьби з високопосадовою корупцією. Що за все відповідають антикорупційна прокуратура, НАБУ і Нацагенція з запобігання корупції.

Це навіть не маніпуляція, а відверта брехня. Почнемо з того, що всі ТОП-корупційні справи Януковича і його подєльніків розслідувала і продовжує розслідувати Генеральна прокуратура України.

Не САП, не НАБУ, не СБУ, не Національна поліця, а саме Генеральна прокуратура на чолі з Юрієм Луценком. При чому провадження ведуть слідчі ГПУ, а керують ними – прокурори ГПУ. Тож звалити відповідальність на когось, як це любить робити Луценко, – не вдасться.

Так і Порошенку не вдасться уникнути відповідальністі (сподіваюся не лише політичної) за проданні справи топ-регіоналів відповідають. Кожен з трьох генпрокурорів Порошенка відмазував найогидніших персонажів Януковича. Усі троє! Погодьтеся, Порошенко має нести відповідальність за їхні дії.

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Нагадаю вам лише кілька справ корупціонерів Януковича, які були продані генпрокурорами Порошенка. Наприклад, справи смотрящих Януковича за корупціними схемами – Іванющенка (Юри Єнакієвського) та Злочевського – уже давно закриті. Обох знято з міжнародного розшуку і вони вільно подорожують світом. Іванющенко добудував маєток під Києвом, а бізнес Злочевського успішно працює в Україні та закордоном.

Генпрокурор так і не оголосив підозру Юрію Бойку, міністру енергетики Януковича, який переплатив за бурові вежі сотні мільйонів доларів з наших податків. Тепер ці вежі вкрала Росія, а Бойко сидить в Раді і очолює фракцію "Опозиційного блоку", активно готуючись до виборів президента.

З відмазуванням топ-корупціонерів Януковича розібралися. Тепер нумо перейдемо до відповідальності президента за відсутність покарання топ-корупціонерів сьогоднішніх. Перш за все, хочу нагадати, що саме Порошенко два роки особисто блокував створення Антикорупційного суду. Нумо нагадаємо собі хоча б його епічу спробу розповісти міжнародним партнерами про Антикорупційний суд в Уганді і Кенії.

Відео: Президент України про Антикорупційни суд

Нагадаю, що саме через відсутність Антикорпуційного суду, купа справ Антикорупційного бюро проти топ-посадовців валяються в старих, реформованих Порошенком, корумпованих судах. В тих судах, у яких засуджувати людей президента часу не вистачає, а от відмазувати їх – вистачає з головою. Ну, хоча б останній приклад з Романом Насіровим чого вартий.

І ще трішки про обман Порошенка з його непричетністю до боротьби з корупцією в Україні. Нагадаю, що це саме його генеральний прокурор (то й що Луценко) не підписує підозру керівнику Антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Тому Холодницькому, який систематично знищує розслідування Антикорупційного бюро проти людей Порошенка. Для прикладу, саме його підлеглі не підписують підозру першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині, якого НАБУ звинувачує в незаконному збагаченні.

Окремий блог присвячу тому, як Порошенко руками своїх народних депутатів протягав закони для знищення НАБУ. Більшість яких спільними зусиллями нам вдалося відбити. Частину "БППшникам", на жаль, вдалося протягти.

Епічною була маніпуляція Порошенка у відповідь на питання про Семочко. Нагадаю, що йдеться про призначеного особисто Президентом заступника голови зовнішньої розвідки, у якого розслідувачі Bihus.info виявили не лише кілька маєтків під Києвом, а й паспорти Російської Федерації у родичів. Спочатку Призидент сказав, що в багатьох чиновників є родичі в Криму. Маніпуляція в тому, що родина Семочка отримала громадянство РФ вже після анексії Криму.

Потім Порошенrо доповів, що наказав СБУ перевірити родичів Семочко і, якщо СБУ щось знайде, тоді він відреагує. Тільки от СБУ вже провело таку перевірку і підтвердило російське громадянство у родини першого заступника голови зовнішньої розвідки України. Тієї України, яка воює з Російською Федерацією, громадянство якої має родина першого заступника голови зовнішньої розвідки. Мені це досі в голові не вкладається.

Ну і вже традиційно Порошенко уникнув обговорення трьох будинків родини згаданого офіцера в Кончі-Заспі. Нагадаю, що за останні три роки ця родина скупила три маєтки загальною вартістю приблизно 8 мільйонів доларів, що, як ви розумієте, і близько не корелює з їх офіційними доходами. Що, як виявилося, взагалі не є пролемою для Порошенка.

Загалом на тій прес-конференції діючий президент ще багато маніпулював. Інколи відверто, ба навіть огидно обманював. Як, наприклад, з тим, що його, виявлається, підтримувала Катерина Гандзюк. Особливо вона його підтримував у своєму останньом зверненні. Тоді, борячись за життя з опіками 40% тіла, Катерина говорила, що "... виглядає набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя". Хочу нагадати вам ці слова Катерини Гандзюк. Вони як ніщо інше описують сьогоднішній стан українського правосуддя.

Відео: звернення Катерини Гандзюк з лікарні

Я не знаю, що мало бути в голові у Порошенка, щоб на всі камери країни сказати, що Катерина його підтримувала. Ні стида, ні совісті там точно не було. Принагідно нагадаю, що генпрокурор Порошенка стверджує, ніби громадські активісти самі винні у нападах на них. Геніальний такий генеральний прокурор.

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На цьому я закінчу. Сводіваюся, що це була остання прес-конференція цієї людини по посаді президента нашої країни. Бо навіть для Петра Порошенка це було занадто. Така історія вам на подумати.