Преследуют и за проукраинских родственников: в Крыму пару часов удерживала 74-летнюю женщину

Оккупационные спецслужбы в Симферополе провели обыски в доме матери активиста Станислава Краснова. Из помещения 74-летней женщины забрали телефоны и флешки, а ее саму увезли в "следственное управление ФСБ".

По словам активиста, агенты ФСБ утром 28 сентября выбивали двери в квартиру его матери. Опирались они якобы на решение оккупационного суда, однако женщине его не предъявили.

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Причины обысков

Станислав Краснов рассказал, что в доме его матери с момента оккупации Крыма провели уже 4 обыска. На этот раз причиной этого стало якобы возвращение активиста на полуостров. Хотя так называемое "постановление суда" об обыске было принято 10 сентября, "следователи" убеждали, что по их информации Краснов вернулся 11 сентября.

Оккупационные спецслужбы ворвались в помещение около 6 утра. После обыска 74-летнюю женщину задержали и увезли на допрос в "следственное управление ФСБ". Там ее более 2 часов расспрашивали о том, где находится ее сын. Кроме того, оккупанты рассказывали ей о том, что активист возглавляет "татарский террористический батальон". Однако, к счастью, мать Краснова все же отпустили.

Реакция Денисовой

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отреагировала на это событие. Она убеждена, что это очередная попытка оккупантов запугать украинцев в Крыму.

Считаю, такие незаконные и циничные действия представителей так называемой "полиции, ФСБ и следственного комитета" в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына, который проживает на подконтрольной Правительству территории,

– отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к генпрокурору России, чтобы осуществить проверку незаконных действий спецслужащих, которые проникли в дом украинской гражданки. Также Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры для предупреждения подобных инцидентов в будущем.

Кроме того, во время встречи с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым, Денисова отметила, что в оккупированном Крыму людей преследуют даже за проукраинскую позицию родственников, живущих на подконтрольной Украине территории.

Преследования в оккупированном Крыму: главное