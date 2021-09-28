За словами активіста, агенти ФСБ уранці 28 вересня вибивали двері до квартири його матері. Опиралися вони нібито на рішення окупаційного суду, однак жінці його не пред'явили.

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Причини обшуків

Станіслав Краснов розповів, що в будинку його матері з моменту окупації Криму провели вже 4 обшуки. Цього разу причиною цього стало нібито повернення активіста на півострів. Хоча так звана "постанова суду" про обшук була ухвалена 10 вересня, "слідчі" переконували, що за їхньою інформацією Краснов повернувся 11 вересня.

Окупаційні спецслужби увірвалися в помешкання близько 6 ранку. Після обшуку 74-річну жінку затримали та відвезли на допит до "слідчого управління ФСБ". Там її понад 2 години розпитували про те, де перебуває її син. Крім того, окупанти розповідали їй про те, що активіст очолює "татарський терористичний батальйон". Однак, на щастя, матір Краснова таки відпустили.

Реакція Денісової

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова відреагувала на на цю подію. Вона переконана, що це чергова спроба окупантів залякати українців у Криму.

Вважаю, такі незаконні та цинічні дії представників так званої «поліції, ФСБ та слідчого комітету» стосовно громадянки України нічим іншим, як переслідуванням за проукраїнську позицію її сина, який проживає на підконтрольній Уряду території,

– наголосила Денісова.

Омбудсменка звернулася до генпрокурора Росії, щоб здійснити перевірку незаконних дій спецслужбовців, які проникнули в дім української громадянки. Також Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову вжити заходів для попередження подібних інцидентів у майбутньому.

Крім того, під час зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим, Денісова наголосила на тому, що в окупованому Криму людей переслідують навіть за проукраїнську позицію родичів, які живуть на підконтрольній Україні території.

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