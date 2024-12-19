Не только "кхе-кхе": Путин не смог произнести простые слова "возросли" и "налоги"

Владимир Путин любит всем угрожать, но сам уже испытывает трудности с произношением слов. Диктатор снова опозорился на своей пресс-конференции.

Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на прямую линию Владимира Путина по итогам 2024 года. Диктатор много "щебетал" и угрожал ракетой "Орешник", а вот с "налогами" у него возникли проблемы.

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Не смог нормально произнести два слова

Когда пресс-конференция зашла за налоги в России, Путин начал запинаться. Диктатор в течение нескольких секунд не мог произнести фразу "возросли налоги".

Как Путин не смог произнести два слова: смотрите видео

Тем временем россияне жалуются на экономическую ситуацию в России. Вот несколько вопросов, которые задали Путину во время пресс-конференции.

Типичная проблема "великой" России / Скриншот с пресс-конференции

Вопрос об ипотеке / Скриншот с пресс-конференции

Добавим, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в Курской области. Во время пресс-конференции жительница этого региона спросила у диктатора, когда российские войска таки смогут оттеснить украинские подразделения. Но у Путина нет на это ответа. Он не смог назвать конкретной даты.