От него зависит успех: Зеленский представит Байдену план победы

Президент Владимир Зеленский сообщил о существовании плана победы Украины. Полностью он его представит президенту США.

Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Детали плана пока не раскрываются, но один из его пунктов – Курская операция.

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Зеленский описал план победы для Украины

План победы Украины. Я не уверен, что все могу сказать. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина. Второй – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен,

– сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, сначала он планирует представить этот план президенту США, потому что именно от него зависит успех.

"Я думаю в сентябре представлю этот план ему на встрече. И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется", – добавил президент.

Также на этом форуме Зеленский заявил, что Курская операция продолжается уже третью неделю. И с ее помощью было остановлено продвижение оккупантов на Харьковщине.