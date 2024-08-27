Курская операция открыла глаза на реальные планы Путина, –Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начнет говорить о наступлении ВСУ в Курской области, когда будут понятны все детали. Сейчас можно сделать вывод, что эта операция открывать российскому обществу глаза на правду.

Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Операция ВСУ на Курщине имеет политическую и общественную цель.

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Российское общество перестает верить Путину

Эта операция показала много вещей, как политических, так и общественных. Она начала открывать российскому обществу глаза на то, что для Путина важнее захватить город, о котором он никогда не слышал, просто чтобы потешить свои амбиции, чем защитить собственные территории,

– подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что эта операция демонстрирует реальные планы Путина.

"Он (Путин – 24 Канал) никого не защищает, все это видят. И его задача уничтожить нас, и он сейчас отвечает на вопрос, на что он способен и чего он хочет", – добавил украинский лидер.

Президент также отметил, что успешные операции Украины провоцируют вопросы внутри России, а значит – потерю веры российского общества в силу Путина.

Также на этом форуме Зеленский заявил, что Курская операция продолжается уже третью неделю. И с ее помощью было остановлено продвижение оккупантов на Харьковщине.