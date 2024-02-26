"Крымскому мосту приготовиться": какие ключевые заявления озвучил Зеленский на пресс-конференции

Владимир Зеленский 25 февраля провел большую пресс-конференцию, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения России. Президент озвучил ряд заявлений о ситуации на фронте, потерях Украины, контрнаступлении и помощи от партнеров.

Стоит вспомнить о формате разговора, который выбрал Зеленский. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что на этот раз на пресс-конференцию пригласили не только украинских и иностранных журналистов, но и представителей телеграмм-каналов.

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Какие главные заявления озвучил Зеленский

Острых вопросов относительно внутренней ситуации в стране не прозвучало, но, вероятно, их никто и не ожидал, потому что разговор касался планов на 2024 год. Значительная часть месседжей была направлена на западную аудиторию.

Можно выделить вопрос о возможном участии России в саммите мира. В общем говорилось о том, что Владимиру Путину предложат площадку, где он сможет объявить о проигрыше в войне. Все это лишь подтверждает, что с Россией пока не планируют ни о чем разговаривать.

Западные журналисты конкретно спрашивали, не проигрывает ли сейчас Украина. Им отвечали, что нет, но если помощь Запада прекратится, то будет очень трудно. То есть об открытом проигрыше никто не говорит, но всем понятно, что без помощи не обойтись,

– отметил политтехнолог.

Положительные новости касались оружия

Зеленский сказал о возможности получения ракет ATACMS дальностью 300 километров. По его словам, он находится в позитивном настроении относительно этого. Более того, Зеленский намекнул, что всем понятно, как можно использовать такое оружие.

Для себя я это понял, как знак, что Крымскому мосту надо приготовиться,

– подчеркнул политтехнолог.

По поводу помощи американцев, голосования в Конгрессе, то также звучали конкретные заявления. Стало понятно, что принятие решения необходимо в течение месяца. Ведь дальше могут начаться негативные последствия для Украины.

Оккупанты смогут захватывать новые населенные пункты, только сейчас удалось выровнять соотношение снарядов один к шести. В конце 2023 года цифры были – 1 к 12. Все прекрасно понимают, что при таких условиях сложно даже обороняться, не говоря уже о наступлении.

О польской границе и возможном отступлении

По словам Зеленского, вся эта проблема является внутренней проблемой Польши. Использовать в этой ситуации Украину – цинично. Прежде всего надо искать первопричины и четко определить, чего хотят фермеры. Более того, не все протестующие действительно являются фермерами. Некоторые просто пытаются шантажировать Брюссель.

Также президент подчеркнул, что Украина не готова терять свои территории, но отступление на несколько метров – возможно. Все будет зависеть от количества оружия. Например, если бы наше государство получило 10 дополнительных систем Patriot, то ход войны можно было бы изменить.

Украина ожидает саммит НАТО

"В 2024 году состоится юбилейный, 75 саммит НАТО в Вашингтоне. Приглашение на него зависит от США и Германии – это два ключевых игрока. Но я очень сомневаюсь, что на этом саммите Украину позовут в Альянс", – предположил Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что можно ожидать заключения декларации, заверения в поддержке, но в нынешних условиях говорить о полноценном членстве слишком рано.

В этом смысле Украине важно не ставить никаких ультиматумов или дедлайнов, ведь тогда отношения с членами НАТО могут ухудшиться. Дипломаты этого не поймут, поэтому конфронтации надо избегать. Вместе с этим все украинцы четко осознают, что Украина заслуживает войти в Альянс. Она только его усилит.

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