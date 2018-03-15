Пресс-секретарь Макрона раскритиковал решение Мэй по изгнанию российских дипломатов

Президент Франции Эммануэль Макрона пообещал сотрудничать с Терезой Мэй в расследовании дела об отравлении разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позиция пресс-секретаря французского лидера оказалась противоположной.

Так, Бенжамен Гриво назвал выдворение 23 российских дипломатов из Британии и приостановление двусторонних переговоров между двумя странами "политикой, основанной на фантазиях", сообщает The Times.

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По мнению представителя французского правительства, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было "серьезным ударом" по стратегическому союзнику, однако Франция подождет доказательств, которые бы указывали на причастность России, прежде чем занять определенную позицию по этому вопросу, передает издание.

Только когда появятся доказательства, придет время для принятия решений,

– заявил Гриво на пресс-конференции в Париже.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. Зато глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Впоследствии, 14 марта, Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.