Прес-секретар Макрона розкритикував рішення Мей щодо вигнання російських дипломатів

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв співпрацювати із Терезею Мей у розслідуванні справи щодо отруєння розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері. Однак позиція прес-секретаря французького лідера виявилася протилежною.

Так, Бенжамен Гріво назвав видворення 23 російський дипломатів із Британії та призупинення двосторонніх переговорів між двома країнами "політикою, заснованою на фантазіях", повідомляє The Times.

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На думку представника французького уряду, отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії було "серйозним ударом" по стратегічному союзнику, проте Франція почекає доказів, які б вказували на причетність Росії, перш ніж зайняти певну позицію з цього питання, передає видання.

Тільки коли з'являться докази, прийде час для ухвалення рішень,

– заявив Гріво на прес-конференції в Парижі.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.



Згодом, 14 березня, Великобританія оголосила про висилання 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.