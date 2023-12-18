Итоговая пресс-конференция Президента Украины: у Зеленского анонсировали мероприятие
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента анонсировали итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского. Она состоится во вторник, 19 декабря.
Офис Президента 18 декабря сообщил о проведении итоговой конференции. Время и место мероприятия не сообщили для соблюдения всех мер безопасности.
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Что известно о проведении
В Офисе Президента проинформировали об итоговой пресс-конференции 2023 года.
Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что представителей СМИ, которые будут аккредитованы на пресс-конференцию, проинформируют об этом в письме для подтверждения аккредитации.
Заявки на аккредитацию СМИ будут принимать до 16:00 понедельника, 18 декабря. От одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор, 1 фотограф.
Предыдущая пресс-конференция Зеленского
- В феврале 2023 года к годовщине полномасштабного российского вторжения президент Владимир Зеленский проводил большую пресс-конференцию. Тогда Президент Украины отмечал, что победа нашего государства в 2023 году вполне реальна. Он рассказал журналистам, как наше государство работает над победой.
- В тот же день украинский президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине в борьбе против страны-агрессора. Зеленский выразил благодарность Германии и рассказал о постоянных переговорах с союзниками. Он подчеркнул, что вооружение является приоритетом.
- В то же время Владимир Зеленский заверил, что только когда Россия прекратит уничтожать украинцев и украинскую землю, можно будет говорить о начале поиска формата дипломатического завершения войны.
- Украинский президент также заявил, что российский лидер должен ответить перед законом за преступления против Украины. Самое главное – довести до конца дело справедливости. Президент подчеркнул, что Путин – "это не ребенок, которому можно что-нибудь простить".
- Кроме того, во время предыдущей конференции Владимир Зеленский предупредил об угрозе нападения со стороны России на другую страну. Он заявил, что допускает угрозу российского вторжения в другое европейское государство, в том числе страны-члены НАТО.