Президент Абхазии может подать в отставку из-за антироссийских протестов

В ближайшие дни президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания может подать в отставку из-за антироссийских протестов. Местные выступают против законов об апартаментах и инвестициях.

Противостояние продолжается с тех пор, когда Россия в 2008 году официально признала "независимость Абхазии". Политолог Алексей Кошель сказал 24 Каналу, что это протест против произвола "русских" в регионе.

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Почему абхазцы начали антироссийскую революцию

Кошель рассказал, что Россия дотирует абхазский бюджет. Без российских денег Абхазия просто не выживет.

Россияне хотят, чтобы правительство приняло 2 законопроекта, которые позволят им:

инвестировать в строительные объекты, то есть застраивать Абхазию. Прежде всего черноморские побережья – это тропики, красивая территория, горы, дешевая земля и тому подобное;

скупать недвижимость у абхазцев, этот вопрос очень болезненный для них. Они помнят, как во время грузино-абхазского конфликта россияне занимались мародерством.

За бесценок скупали целые подъезды. Квартиру можно было приобрести за 100 – 200 долларов. Абхазцы прекрасно понимают, что, пытаясь скупить недвижимость, россияне фактически будут контролировать их непризнанную республику.

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Соответственно сопротивление страшное. Это не просто конфликт, а настоящие гражданские противостояния. Митингующие захватили здание парламента, правительства, офис президента, которые расположены в одном комплексе на набережной в центре Сухуми.

Думаю, в ближайшие сутки мы поможем увидеть заявление об отставке президента. Скорее всего, события будут разворачиваться именно таким образом,

– отметил Алексей Кошель.

И, чтобы не писали российские медиа, это протест не против президента или властных политических партий, это антироссийская революция по своей природе.

Накануне российские пропагандисты писали, что Аслан Бжания якобы согласился уйти в отставку на фоне массовых протестов. В то же время президент непризнанной Абхазии заявил, что не подаст в отставку.