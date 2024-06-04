Президент Болгарии жалуется, что разрешение на удары по России приведет к "ядерному Армагеддону"
Источник:Радио Свобода
Все больше стран предоставили разрешение для Украины на удары по территории России своим оружием. Впрочем, президент Болгарии Румен Радев выступает против такой инициативы.
По его словам, это может привести к "ядерному Армагеддону". Радев добавил, что Запад уже перешел "красные линии".
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Президент Болгарии опасается ответа России
Радев считает, что предоставление разрешения на удары по территории России западным оружием приведет к "эскалации".
Участие НАТО в этом конфликте на всех уровнях является секретом полишинеля, который становится все более очевидным. Эта вовлеченность углубляется и угрожает риском неконтролируемой эскалации. Это означало бы ядерный Армагеддон,
– сказал он.
Президент Болгарии также прокомментировал отправку иностранных инструкторов в Украину. Он считает, что из-за этих решений "красные линии уже перейдены"
Стоит отметить, что с самого начала полномасштабного вторжения России, Радев неустанно подыгрывал российской пропаганде и повторял, что болгарская помощь Украине будет означать, что его страна "тоже вовлечена в войну".
С самого начала вторжения РФ в Украину Радев повторял тезисы кремлевской пропаганды. Он повторяет пророссийский тезис о том, что болгарская помощь Украине означает, что его страна "тоже вовлечена в войну".
Разрешение на удары по России западным оружием: последние новости
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил решение союзников предоставить разрешение на удары по территории России их оружием и анонсировал продолжение.
- В то же время в Кремле традиционно решили ответить угрозами на решение Запада. В министерстве иностранных дел России заявили о "фатальных последствиях" и "серьезном отпоре" в случае ударов западным оружием по территории России.
- Заметим, что в Польше не против ударов по России оружием Запада. В частности, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что "не должно быть ограничений".