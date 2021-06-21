Новоизбранный президент Ирана заявил, что не будет встречаться с Байденом

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что не собирается встретиться с Джозефом Байденом. Он также призвал США отменить все ранее наложенные на страну санкции.

Об этом Раиси заявил во время пресс-конференции в Тегеране. По его словам, именно США стали нарушителем заключенного ядерного соглашения с Ираном, выйдя из него в одностороннем порядке.

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Какова позиция президента Ирана

Раиси призвал США немедленно вернуться к соглашению. Еще одним его требованием является отмена всех санкций, которые те ранее применили в отношении Ирана.

Кроме того, президент страны подчеркнул, что программа баллистических ракет Ирана не подлежит обсуждению.

Я рекомендую правительству США действовать быстро и выполнять взятые на себя обязательства, отменить все санкции и продемонстрировать свою честность,

– подчеркнул новоизбранный президент.

. Ибрагим Раиси с 2019 года находится под санкциями США из-за причастности к нарушениям прав человека в Иране. Речь идет о массовых казнях политических заключенных в конце ирано-иракской войны в 1988 году.

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Что этому предшествовало