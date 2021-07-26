Учитывая историю: президент Мексики призвал создать в Латинской Америке аналог ЕС
Источник:Xinhua
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил создать межгосударственное объединение для стран Латинской Америки. По словам политика, это может быть аналог Евросоюза, однако с учетом местной истории и реалий.
По словам политика, странам Латинской Америки нужно начать "новое сосуществования", ведь модель их жизни, которую ввели 2 века назад, уже исчерпала себя. Будущего у нее – нет.
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Мексиканский лидер предложил свое видение урегулирования ситуации.
Сделать что-то вроде Евросоюза, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности,
– призвал Обрадор.
Политик отметил, что будущая организация должна быть "посредником в разрешении споров и в вопросах прав человека и демократии".
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