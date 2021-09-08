Президент не вмешивается в расследование, – спикер Зеленского о деле Трухина
Источник:"Радио Свобода"
Владимир Зеленский не вмешивается в расследование резонансного ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. О позиции президента "уместно будет говорить после того, как Государственное бюро расследований обнародует результаты расследования".
Такое заявление относительно отношения Зеленского к ДТП с участием Трухина в комментарии изданию сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.
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Зеленский не вмешивается в расследование дела Трухина
По словам Никифорова, о позиции Зеленского относительно участия депутата Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Александра Трухина в ДТП уместно будет говорить только после того, как ГБР обнародует результаты расследования.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал информацию, обнародованную изданием ZN.UA, о том, что полиция располагает записью поведения Трухина после аварии. На этом видео якобы есть свидетельства того, что за рулем машины, которая спровоцировала ДТП, был Трухин, и вел себя он с полицейскими, которые прибыли на место аварии, "довольно агрессивно".
Президент, конечно, имеет больше информации, чем мы с вами, но это не значит, что он вмешивается в ход расследования,
– добавил Никифоров.
Напомним, 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошла авария, участником которой, вероятно, был "слуга народа" Александр Трухин.
ДТП с участием Трухина: что известно
- В ДТП пострадали люди, в том числе травмы получил руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Полиция прокомментировала аварию только через неделю после инцидента, отметив, что передала материалы в ГБР, поскольку фигурантом дела является нардеп.
- Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что 28 августа виделся с Трухиным. Однако об аварии тот якобы ничего не говорил.
- 1 сентября о ДТП заговорил и сам Трухин – заверил, что не планирует ничего скрывать. А 7 сентября он добавил, что не был пьян и бояться ему нечего, так как не считает себя виновным.