Президент Швейцарии написала Путину письмо после его переизбрания: в Берне поспешили оправдаться

В Берне признали, что глава страны Виола Амгерд обратилась к российскому диктатору после того, как тот был "переизбран" на очередной срок. Швейцарцы говорят, что месседж их президента к Путину не содержал поздравления с "победой".

Так, в Минобороны Швейцарии заверили, что президент не приветствовала Путина, а призвала его к диалогу.

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Что было в письме

В разговоре с журналистами представитель Минобороны Лоренц Фришкнехт отметил, что это письмо не является приветствием. В частности, в нем глава государства выражала соболезнования жертвам теракта в "Крокус Сити Холл" и пострадавшим от наводнений в регионах России.

Фришкнехт назвал письмо Амгерд "призывом к диалогу в трудные времена". Она объясняет Путину позицию Швейцарии, которая стоит на том, что путь к миру пролегает через уважение международного права и прав человека, а также универсальные принципы ООН.

Напомним, что в начале года Берн предложил провести саммит мира на уровне лидеров государств, посвященном завершению войны в Украине. Участия России на этом этапе не предусмотрено.

Хотя Москву так и не пригласили, там заверили, что если бы даже получили приглашение, то все равно бы не участвовали.

В частности, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не является подходящей площадкой для проведения мирной конференции. Дипломат обвинил страну в том, что она перестала быть нейтральной стороной и превратилась в откровенно враждебную.

Отметим, что саммит мира запланирован на 15 – 16 июня. На него пригласили представителей более сотни государств. У Зеленского неоднократно говорили о возможности участия России в саммите мира. Там отмечали, что не исключают участия Москвы во втором саммите при условии, что она действительно будет стремиться к справедливому миру.