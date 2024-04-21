Так, у Міноборони Швейцарії запевнили, що президентка не вітала Путіна, а закликала його до діалогу.

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Що було у листі

У розмові із журналістами представник Міноборони Лоренц Фрішкнехт зауважив, що цей лист не є привітанням. Зокрема, у ньому глава держави висловлювала співчуття жертвам теракту в "Крокус Сіті Холл" і постраждалим від повеней у регіонах Росії.

Фрішкнехт назвав листа Амгерд "закликом до діалогу у важкі часи". Вона пояснює Путіну позицію Швейцарії, яка стоїть на тому, що шлях до миру пролягає через повагу до міжнародного права та прав людини, а також універсальні принципи ООН.

Нагадаємо, що на початку року Берн запропонував провести саміт миру на рівні лідерів держав, присвяченому завершенню війни в Україні. Участі Росії на цьому етапі не передбачено.

Хоча Москву так і не запросили, там запевнили, що якби навіть отримали запрошення, то однаково б не брали участі.

Зокрема, голова МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Швейцарія не є підходящим майданчиком для проведення мирної конференції. Дипломат звинуватив країну у тому, що вона припинила бути нейтральною стороною і перетворилася на відверто ворожу.

Зазначимо, що саміт миру запланований на 15 – 16 червня. На нього запросили представників понад сотні держав. У Зеленського неодноразово говорили про можливість участі Росії у саміті миру. Там наголошували, що не виключають участі Москви у другому саміті за умови, що вона справді прагнутиме справедливого миру.