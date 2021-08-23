Президент Венгрии на Крымской платформе жаловался на судьбу венгров

Президент Венгрии Янош Адер приехал на саммит Крымской платформы. Впрочем, в своей речи на мероприятии он уделил значительное внимание не Крыму, а проблемам венгров из прошлого.

Янош Адер в начале выступления сказал, что венгров часто называют "нацией свободы". Выступая на саммите Крымской платформы, он вспомнил о проблемах, с которыми столкнулось венгерское население.

Напомним В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

"Надеюсь, венгры будут чувствовать себя в Украине как дома"

Президент Венгрии несколько минут рассказывал о том, как венгров в прошлом притесняли разные государства, в составе которых оказывалась эта нация. Много внимания он уделил рассказам о национальном сопротивлении венгров и репрессиях против них.

Что касается Крыма, то Янош Адер отметил: венгры понимают, почему это является "незаживающей раной для украинцев".

Президент Венгрии заявил, что его страна твердо поддерживает территориальную целостность Украины. Он считает, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины. Касаемо безопасности Украины, то он неоднозначно намекнул на "безопасность венгров", на которую он надеется.

Мы поддерживаем Украину на пути к решению этого конфликта. Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан и венгры смогут чувствовать себя в Украине, как дома,

– заявил Адер.

Заявления других участников Крымской платформы

Подобные исторические параллели провел председатель сената Чехии Милош Выстрчил. Он рассказал, что его страна не понаслышке понимает Украину в ситуации с оккупацией Крыма.

Глава МИД Австрии Александр Шелленберг заявил, что оккупация Крыма несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Все потому, что Россия "руководствуется законом джунглей".

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович на украинском языке выступил на первом саммите "Крымской платформы". Он выразил абсолютную поддержку Украине и ее целостности.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Украине чувствует себя как дома. Украинцев он считает своими близкими друзьями.