Не разрешили провезти 12 ящиков оружия: охрана Рамафосы назвала польские власти "расистскими"

Перед тем, как делегация из ЮАР прибыла в Киев, у них произошел конфликт с польскими властями. Охрана президента Сирила Рамафосы пыталась перевезти 12 контейнеров с оружием.

По данным издания, Рамафоса сначала прибыл в Варшаву, чтобы затем отправиться поездом в Киев. Он прилетел на отдельном самолете, а еще в одном находились журналисты и президентская охрана, военнослужащие и спецназовцы.

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В Польшу привезли 12 контейнеров с оружием

Охранники пытались выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием. Однако польские таможенники не разрешили им этого сделать.

После этого начальник президентской охраны обвинил польское правительство в "сознательном саботаже" мирной миссии президента ЮАР. Он также добавил, что поведение польских властей было "шокирующим и расистским".

Ящики с оружием президентской охраны ЮАР / Фото Аманды Хозы

Стоит добавить, что находившаяся на борту второго самолета журналистка Аманда Хоза предполагает, что именно из-за этих контейнеров с оружием Италия не захотела пускать самолет в свое воздушное пространство.

Они отозвали разрешение (на пролет – 24 Канал), и нам пришлось сделать шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем мы прибыли в Варшаву,

– говорится в сообщении.

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