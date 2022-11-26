Выключают интернет и задерживают людей: казахи протестуют против "узурпатора" Токаева
В четверг, 26 ноября, в Астане состоялась церемония инаугурации президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева. Недовольны казахи вышли на протест в столице страны.
Политик уже во второй раз возглавил страну. В этот раз он вступил в должность на семилетний срок – в соответствии с изменениями Конституции, внесенными в выборы, пишет 24 канал.
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Что наобещал Токаев
В своем выступлении Токаев поблагодарил казахстанцов, отдавших за него голоса, а также заявил, что следует вернуть все незаконно выведенные из страны капиталы.
Президент пообещал поддержать села и поручить правительству разработать соответствующую концепцию. Он добавил, что его команда должна проделать большую работу по "трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с действительно демократическими институтами".
Следует отметить, что согласно поправкам, один и тот же человек не может быть избран президентом дважды, однако текущий срок Токаева с принятием изменений обнулили.
Более того, новоизбранный президент страны заявил, что Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, будет развивать отношения с государствами на постсоветском пространстве, США и Европейским Союзом, Китаем.
В Казахстане проходят массовые протесты
По информации местных телеграмм-каналов, в Казахстане начались уличные протесты на фоне инаугурации новоизбранного президента Токаева. Кроме того, сообщают, что в Астане отключили связь и Интернет. Начались задержания митингующих.
В Казахстане проходят массовые протесты: смотрите видео
Как отмечают, участники акции протеста собрались в районе торгового центра "Keruen City". Организатором митинга против президентства Токаева, вероятно, стал глава фонда TDFA Марат Абиев.
Этого бизнесмена называют приближенным к родственнику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатибалды, которого недавно отправили за решетку на 6 лет из-за растраты в особо крупном размере.
Как оправдывается власть
Причиной отключения Интернета в столице назвали аварию. Как отмечают, сбои на телекоммуникационном оборудовании возникли "из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астана".
В Государственной технической службе добавили, что сейчас все работает в штатном режиме.
Президентские выборы в Казахстане: что известно
- 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Действующий президент Токаев остался в кресле главы государства на следующие 7 лет.
- По официальным данным, во внеочередных президентских выборах в Казахстане приняло участие около 8 миллионов человек. Средняя явка по стране при голосовании составила более 70 процентов.
- Волеизъявлению предшествовало сентябрьское предложение Токаева провести внеочередные президентские выборы. Кроме того, он объявил амнистию участникам январских протестов.
- 26 ноября в Казахстане состоялась инаугурация Касима-Жомарта Токаева. Политик во второй раз возглавил страну. Больше баллотироваться на выборах главы государства он не сможет.
- Что касается самих протестов, то они начались еще 2 января в Казахстане из-за роста цен на топливо. Дошло даже до беспорядков и вооруженных столкновений с силовиками.
- По официальным данным, в результате протестов в государстве погибли 225 человек, большинство из них – гражданские. В то же время силовики задержали 13,5 тысячи граждан.
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