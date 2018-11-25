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      Президентские выборы могут отсрочить через военное положение

      426 Читати новину українською
      Вибори
      Вибори / Фото з відкритих джерел

      Президентские выборы могут быть отсрочены. Однако сейчас главное не проиграть войну против России, как мы увидели продолжались годами.

      Об этом сказв политолог Михаил Бесараб.

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      "Очень жаль, что из-за близорукости украинских политиков, высшего руководства государства была усыпленная внимание общества. Оно жило в параллельной реальности, сегодня нас к ней вернули", – отметил политолог.

      По его мнению, за два месяца нам не удастся нарастить военную мощь, у нас неравные возможности с Россией. Однако это не значит, что мы не должны этого делать. Наш приоритет – укрепление обороноспособности, но я все же надеялся, что высшее руководство государства правильно распорядится военным положением.

      Надеюсь, что Парламент поддержит решение Президента и СНБО для того, чтобы осуществить наконец масштабное наступление на пятую колонну в Украине, на агентуру Кремля, свободно себя чувствует в Украине,
      – заявил Бесараб.

      Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства, во время которого будет обсуждаться введение военного положения. Такой шаг является связанным с последними агрессивными действиями России в Азовском море. Ранее в Администрации Президента заявили, что они осуждают агрессию Кремля в Азовском море и в то же время добавили, что Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Военное положение
      Источник: 24 канал
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