Президентские выборы могут отсрочить через военное положение

Президентские выборы могут быть отсрочены. Однако сейчас главное не проиграть войну против России, как мы увидели продолжались годами.

Об этом сказв политолог Михаил Бесараб.

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"Очень жаль, что из-за близорукости украинских политиков, высшего руководства государства была усыпленная внимание общества. Оно жило в параллельной реальности, сегодня нас к ней вернули", – отметил политолог.

По его мнению, за два месяца нам не удастся нарастить военную мощь, у нас неравные возможности с Россией. Однако это не значит, что мы не должны этого делать. Наш приоритет – укрепление обороноспособности, но я все же надеялся, что высшее руководство государства правильно распорядится военным положением.

Надеюсь, что Парламент поддержит решение Президента и СНБО для того, чтобы осуществить наконец масштабное наступление на пятую колонну в Украине, на агентуру Кремля, свободно себя чувствует в Украине,

– заявил Бесараб.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства, во время которого будет обсуждаться введение военного положения. Такой шаг является связанным с последними агрессивными действиями России в Азовском море. Ранее в Администрации Президента заявили, что они осуждают агрессию Кремля в Азовском море и в то же время добавили, что Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.