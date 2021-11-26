Президентский вертолет сломался, поэтому взяли вертолет ГСЧС, – Зеленский о полетах в Гуту
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский рассказал, что вертолет ГСЧС действительно использовали для полетов в "Синегору" в течение 19 – 22 ноября. Дело в том, что президентский вертолет сломался.
Так, Зеленский во время пресс-марафона признался, что президентский вертолет не работает. На его ремонт не могут выделить деньги. По словам политика, "все давят, что деньги выделяют президенту".
Кстати Зеленский упрекнул журналистов в использовании дронов над его дачей
Зеленского заверили, что все законно
Президенту предложили использовать вертолет ГСЧС и Нацгвардии, чтобы полететь в госрезиденцию в Гуту. Зеленского заверили, что это законно и он имеет все права.
Мы полетели двумя военными вертолетами и вертолетом ГСЧС,
– рассказал Зеленский.
Политик добавил, что полетел в Гуту "с семьей, чтобы отдохнуть, ведь в Киеве нет места, где он может это сделать". Его сопровождал еще один вертолет. Так нужно по протоколам безопасности.Обратите внимание! Министр внутренних дел Денис Монастырский отмечал, что должностные лица могут использовать служебную авиацию. Это предусмотрено протоколом.
Что этому предшествовало
- Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали расследование о праздновании 50-летия Ермака. Утверждали, что глава ОП отметил юбилей на президентской даче в Гуте.
- Расследователи выяснили, что 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Предполагали, что также прилетали Ермак и Зеленский
- Андрей Ермак заявил, что день рождения не праздновал вообще и в Карпатах он не был. Однако затем заявил, что в пятницу и субботу был там.
- Зеленский заявил, что, как президент Украины, имеет полное право проживать на государственных дачах. Он упрекнул журналистов за то, что они использовали дроны над его дачей.