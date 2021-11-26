Президентский вертолет сломался, поэтому взяли вертолет ГСЧС, – Зеленский о полетах в Гуту

Президент Владимир Зеленский рассказал, что вертолет ГСЧС действительно использовали для полетов в "Синегору" в течение 19 – 22 ноября. Дело в том, что президентский вертолет сломался.

Так, Зеленский во время пресс-марафона признался, что президентский вертолет не работает. На его ремонт не могут выделить деньги. По словам политика, "все давят, что деньги выделяют президенту".

Кстати Зеленский упрекнул журналистов в использовании дронов над его дачей

Зеленского заверили, что все законно

Президенту предложили использовать вертолет ГСЧС и Нацгвардии, чтобы полететь в госрезиденцию в Гуту. Зеленского заверили, что это законно и он имеет все права.

Мы полетели двумя военными вертолетами и вертолетом ГСЧС,

– рассказал Зеленский.

Политик добавил, что полетел в Гуту "с семьей, чтобы отдохнуть, ведь в Киеве нет места, где он может это сделать". Его сопровождал еще один вертолет. Так нужно по протоколам безопасности.

Что этому предшествовало

Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали расследование о праздновании 50-летия Ермака. Утверждали, что глава ОП отметил юбилей на президентской даче в Гуте.

Расследователи выяснили, что 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Предполагали, что также прилетали Ермак и Зеленский

Андрей Ермак заявил, что день рождения не праздновал вообще и в Карпатах он не был. Однако затем заявил, что в пятницу и субботу был там.

Зеленский заявил, что, как президент Украины, имеет полное право проживать на государственных дачах. Он упрекнул журналистов за то, что они использовали дроны над его дачей.