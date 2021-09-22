Президенту с 2019 года угрожали более 20 раз, – СБУ
Источник:24 канал
Высшему руководству государства, начиная с 2019 года, угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев угрозы поступали президенту Украины.
В Службе безопасности Украины сообщили, что с 2019 года по сентябрь 2021 года поступило 25 сообщений с угрозами высшим государственным деятелям.
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Угрозы насилия касались
- 22 – президента Украины,
- еще 3 – министра внутренних дел.
В то же время в министерстве не уточнили, о ком конкретно идет речь.Справка. Владимир Зеленский заменил на посту Петра Порошенко и стал главой государства 20 мая 2019 года. В то же время главой Министерства внутренних дел был Арсен Аваков, а с 16 июля 2021 года – Денис Монастырский.
СБУ и полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.
В ведомстве напомнили, что такие действия могут квалифицировать по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Угрозы, которые препятствовали выборам
Кроме того, в спецслужбе проинформировали, что в течение 2019 года зафиксировали существенное увеличение анонимных сообщений об угрозе общественности и минировании. Они поступали в адрес правоохранителей, предприятий, торгово-развлекательных центров, центров отдыха и аэропортов.
Одним из факторов по увеличению этих угроз были выборы президента. Такими действиями злоумышленники пытались помешать надлежащему проведению избирательного процесса.
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