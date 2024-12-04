Предложение об импичменте президента Южной Кореи официально внесли в парламент страны

В среду, 4 декабря, в парламент Южной Кореи внесли предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю за его внезапное решение ввести военное положение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что военное положение в Южной Корее продержалось всего несколько часов.

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Президенту Южной Кореи грозит импичмент

По словам издания, объявление военного положения было попыткой запретить политическую деятельность и подвергнуть цензуре СМИ в Южной Корее, которая имеет четвертую по величине экономику в Азии и является ключевым союзником США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал журналистам Reuters, что Вашингтон не был проинформирован заранее о решении Юн Сок Ёля. Он добавил, что он планирует поговорить со своим южнокорейским коллегой в ближайшие дни.

Также вечером 4 декабря в Южной Корее прошли массовые акции протеста при свечах, на которых граждане требовали отставки президента. Это стало своеобразным напоминание о массовых протестах со свечами, которые привели к импичменту бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году.

Напомним, сам Юн Сок Ёль объявил военное положение "с твердым желанием спасти страну от антигосударственных сил", которые, по его словам, пытались "парализовать основные государственные функции и разрушить конституционный порядок либеральной демократии".