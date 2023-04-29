Президенты Чехии и Словакии в Киеве переждали тревогу на паркинге

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова во время визита в Киев были вынуждены скрыться в укрытии. В столице звучала воздушная тревога.

Так, после обеда украинские власти предупредили украинцев о риске воздушных атак на значительной части территории страны.

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Встречу продолжили в укрытии

Программа президента Чехии была переформатирована под обстоятельства. Его команда организовала рабочую встречу с представителями крымских татар в импровизированном режиме в укрытии.

Кстати, прятались политики в подземном паркинге. Там разместили столы и стулья на несколько десятков человек. Туда прибыли лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.



В укрытии организована рабочая встреча / Фото Ceske Noviny

Спустя 40 минут тревогу в Киеве отменили. Чапутова первой покинула укрытие. Павел закончил переговоры с крымскими татарами и последовал за ней.



Как укрытие использовали подземный паркинг / Фото Ceske Noviny

Что известно о визите лидеров