Президенты Чехии и Словакии в Киеве переждали тревогу на паркинге
Источник:Ценские новости
Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова во время визита в Киев были вынуждены скрыться в укрытии. В столице звучала воздушная тревога.
Так, после обеда украинские власти предупредили украинцев о риске воздушных атак на значительной части территории страны.
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Встречу продолжили в укрытии
Программа президента Чехии была переформатирована под обстоятельства. Его команда организовала рабочую встречу с представителями крымских татар в импровизированном режиме в укрытии.
Кстати, прятались политики в подземном паркинге. Там разместили столы и стулья на несколько десятков человек. Туда прибыли лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.
В укрытии организована рабочая встреча / Фото Ceske Noviny
Спустя 40 минут тревогу в Киеве отменили. Чапутова первой покинула укрытие. Павел закончил переговоры с крымскими татарами и последовал за ней.
Как укрытие использовали подземный паркинг / Фото Ceske Noviny
Что известно о визите лидеров
- Президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова приехали в Киев утром 28 апреля. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.
- По результатам визита подготовили 6 проектов совместного производства оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков. Предусмотрена возможность полного производства на территории Украины.