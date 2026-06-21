"Такого не было": почему все бывшие президенты Украины отказались от ордена "Белого орла"

Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши на фоне того, как одно из спецподразделений ВСУ получило почетное наименование "Герои УПА". Однако президент Польши, вероятно, не ожидал, что его решение вызовет такое сопротивление со стороны украинцев.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "24 Каналу", объяснив мотивы, которыми мог руководствоваться президент Польши, принимая такое решение. Он ответил на вопрос, стоило ли украинским политикам так резко реагировать на действия Навроцкого.

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Что происходит в политикуме Польши?

Пендзин отметил, что орден Белого Орла получали все президенты Украины, кроме Виктора Януковича. И на сегодняшний день и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко после Владимира Зеленского отказались от этой награды. И их поддержка решения действующего президента Украины вполне понятна.

"Навроцкий пошел на такой шаг, потому что в Польше осенью 2027 года состоятся парламентские выборы. На сегодняшний день в стране существует огромное количество политических течений, которые пытаются использовать достаточно серьезные проблемы, существующие между Украиной и Польшей, в своих политических интересах", — отметил экономист.

Почему Кароль Навроцкий лишил украинского президента высшей награды Польши: смотрите видео

Внутри польского политикума, который очень поляризован, одна из сторон активно помогает Украине. Однако другая сторона выступает против продвижения Украины в ЕС. Она также делает все для того, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция, по его словам, не попала на польский и европейский рынок.

Нетрудно понять, на чью мельницу Навороцкий льет воду, лишив Зеленского польского ордена. Поэтому стоит понимать, что политические решения Навороцкого имеют гораздо более глубокие причины. И речь идет даже о вопросе, касающемся героев УПА, потому что если бы не эта причина, то, по его мнению, наверняка нашлась бы какая-то другая.

Стоило ли украинскому политику так реагировать на эти действия президента Польши? Ответ однозначен: мы — суверенная страна и четко отслеживаем и защищаем свои национальные интересы. В частности те, которые касаются того, каких героев нам прославлять, а каких — нет,

– уверен Олег Пендзин.

Он добавил, что в противном случае мы были бы страной, утратившей свой национальный суверенитет.

В Польше просчитались с реакцией Украины на решение Навроцкого

Также руководитель аналитического отдела центра контент-анализа Сергей Стуканов считает, что Украина очень удачно отреагировала на решение Кароля Навроцкого.

Мы продемонстрировали достойное уважения единство, когда все бывшие президенты Украины – Кучма, Ющенко, Порошенко – вернули свои ордена "Белого Орла". Также от польских наград отказались и другие украинские политики. И это может вызвать серьезный кризис внутри Польши, ведь там не учли такую единодушную и сильную реакцию Украины,

– подчеркнул он.

Аналитик отметил, что эта реакция украинцев показала: играть с ними в такую игру не получится, равно как и указывать Украине, как ей поступать со своей историей, выдвигая новые требования.

В истории Польши и этой награды, по словам Стуканова, такого еще не было, чтобы сразу, за один день, четыре президента – действующий и три бывших – вернули высшую польскую награду. Это удар по престижу, в частности, самой этой награды и Польской Республики.

Подводя итог, он отметил, что трудно представить, чтобы следующий президент Украины, не задумываясь, согласился принять такую награду от будущих лидеров Польши. Ведь все будут понимать, что следующий польский президент сможет эту награду отобрать.