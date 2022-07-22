При каких условиях будет перелом в войне: прогноз военного эксперта

Украине продолжают поставлять западное оружие. В частности, уже анонсировали передачу нескольких HIMARS, которые могут достать врага на расстоянии 300 километров. Однако, по мнению эксперта, такое количество оружия не приведет к переломному моменту в войне.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он считает, что это оружие не "переломит" ход войны так, как бы нам хотелось.

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Но, по его словам, это очень существенно снизит огневое влияние противника. Это точно будет достигнуто и враг не сможет большими эшалонами завозить много боеприпасов в Украину.

По его мнению, они этого уже не делают. "Они останавливаются на каком-то расстоянии от украинско-российской границы и вручную перегружают на грузовики боеприпасы, что отвлекает военных на эту работу", – отметил эксперт.

То есть огневое воздействие снизится, но не упадет. На мой взгляд, перелом произойдет тогда, когда установок HIMARS в Украине будет хотя бы 50 или даже 100 систем,

– ответил Черник.

Он подчеркнул, что когда они появятся и суммарный ракетный залп будет достигать более 500-600 ракет, тогда можно будет говорить о том, что есть предпосылки для создания больших огневых валов.

"А значит, появится перспектива на выбивание врага с нашей территории", – добавил эксперт.

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К слову, 149 дней украинские воины борются с российскими захватчиками. Самое тяжелое противостояние – на Донбассе и на юге Украины.

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