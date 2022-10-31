Могут замерзнуть трубы в домах: Плачков объяснил, в каком случае это произойдет

Сегодня Россия нанесла очередные удары по нашей критической инфраструктуре и повредила электросети. В результате насосные станции остались без питания, поэтому у многих людей отсутствует водоснабжение.

Сейчас энергетики будут питать эти объекты. Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков.

Важно Как подготовить запас воды на случай критической ситуации

При каких условиях могут замерзнуть трубы

Кроме того, если нет электроэнергии, то не будут работать и насосные станции на теплоснабжение.

Если сейчас при "плюсовых" температурах это не повредит тепловым сетям, особенно внутридомовым, то при -10... -15ºС не будет циркуляции и эти трубы замерзнут и выйдут из строя,

– объяснил бывший министр топлива и энергетики Украины.

В результате повреждений труб наши коммунальщики не смогут включать отопление. Это может привести к ситуации типа Алчевска.

22 января 2006 года года из-за ошибки коммунальных служб системы отопления в городе Алчевске практически полностью замерли. Тогда в трубах осталась вода, которая начала замерзать и разорвала их. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

По мнению Плачкова, сейчас во всех зданиях должны быть специальные люди, которые знают схему и во время аварийной ситуации смогут предотвратить замерзание труб. А по возможности возобновить теплоснабжение. Если этого не делать, мы можем потерять систему теплоснабжения.

Плачков рассказал, при каких условиях могут замерзнуть трубы: смотрите видео

Россия в очередной раз атаковала кричную инфраструктуру Украины: что известно