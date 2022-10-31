Наразі енергетики будуть заживлювати ці об'єкти. Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роках Іван Плачков.

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За яких умов можуть замерзнути труби

Крім того, якщо немає електроенергії, то не будуть працювати також і насосні станції на теплопостачання.

Якщо зараз при "плюсових" температурах це не зашкодить тепловим мережам, особливо внутрішньобудинковим, то при – 10... – 15 ºС не буде циркуляції й ці труби замерзнуть та вийдуть з ладу,
– пояснив колишній міністр палива та енергетики України.

Внаслідок пошкоджень труб наші комунальники не зможуть включати опалення. Це може призвести до ситуації на кшталт Алчевська.

На думку Плачкова, наразі у всіх будівлях мають бути спеціальні люди, які знають схему й під час аварійної ситуації зможуть запобігти замерзанню труб. А за можливості відновити теплопостачання. Якщо ж цього не робити, ми можемо втратити систему теплопостачання.

Плачков розповів, за яких умов можуть замерзнути труби: дивіться відео

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