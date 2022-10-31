Наразі енергетики будуть заживлювати ці об'єкти. Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роках Іван Плачков.

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За яких умов можуть замерзнути труби

Крім того, якщо немає електроенергії, то не будуть працювати також і насосні станції на теплопостачання.

Якщо зараз при "плюсових" температурах це не зашкодить тепловим мережам, особливо внутрішньобудинковим, то при – 10... – 15 ºС не буде циркуляції й ці труби замерзнуть та вийдуть з ладу,

– пояснив колишній міністр палива та енергетики України.

Внаслідок пошкоджень труб наші комунальники не зможуть включати опалення. Це може призвести до ситуації на кшталт Алчевська.

Довідка. 22 січня 2006 року через помилку комунальних служб системи опалення в місті Алчевськ практично повністю замерли. Тоді в трубах залишилася вода, яка почала замерзати та розірвала їх. У місті була оголошена надзвичайна ситуація державного рівня.

На думку Плачкова, наразі у всіх будівлях мають бути спеціальні люди, які знають схему й під час аварійної ситуації зможуть запобігти замерзанню труб. А за можливості відновити теплопостачання. Якщо ж цього не робити, ми можемо втратити систему теплопостачання.

Плачков розповів, за яких умов можуть замерзнути труби: дивіться відео

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