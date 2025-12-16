До этого никакие гарантии не будут действовать, – ветеран назвал реальные предпосылки завершения войны

Продолжаются переговоры относительно гарантий безопасности для Украины. Однако никакие из них не будут эффективными, если не будут участвовать европейские или американские солдаты.

Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник озвучил 24 Каналу мнение, что до того любая гарантия безопасности не будет иметь значения. Ведь это не будет выполнено, как и предыдущие 30 лет.

"Любые гарантии безопасности являются недейственными, пока между украинской и российской армиями не станет европейский или американский солдат. До этого любая гарантия не имеет никакого значения", – подчеркнул он.

Что главное для Украины?

Николай Мельник отметил, что вряд ли будут предложены действенные гарантии безопасности. Военно-политическое руководство Украины также это понимает. Они осознают, что какие бы обещания не прозвучали, они не будут воплощены в жизнь.

Соответственно сейчас наше государство пытается выйти на тот формат, где хоть мы не верим, что наши партнеры чем-то помогут, обязательно не остаться без территорий. Однозначно ни Крым, ни временно оккупированные территории на Востоке и Юге не будут признаны российскими.

Мы выходим на главный вопрос, что является победой, а что поражением. По состоянию на сейчас для нас главное – сохранить армию, на следующий день после объявления перемирия начать готовиться к новой войне. Это база для нас. Все остальное – это лишь танцы,

– подчеркнул ветеран.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости