Приближает Россию к провалу, – Зеленский показал фото и видео последствий ракетной атаки

Российские военные ночью 28 апреля массированно обстреляли города Украины. На ракетный террор со стороны российских оккупантов отреагировал президент Владимир Зеленский.

Этой ночью Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Мишенью российских террористов, как подчеркнул Зеленский, стали мирные люди и объекты.

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Зеленский обещает, что российский террор получит ответ

Зеленский сообщил, что в результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд.

Последствия массированной ракетной атаки по Украине 28 апреля / Фото из соцсетей Владимира Зеленского

По словам президента, под завалами остаются люди. В результате атаки оккупантов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них ребенок.

Также в Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка.

Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора,

– сказал президент.

Глава государства поблагодарил Воздушные силы, зенитчиков и всех, "кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, всех, кто защищает наших людей".

Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности,

– сказал Зеленский.

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Советник Офиса Президента Михаил Подоляк тоже отреагировал на террористический обстрел. Он назвал Россию террористической группировкой.

"Пять утра, Умань. Намеренный обстрел многоэтажных домов, в которых спокойно спали семьи с детьми. Нет, это не воспоминания о нацистах в XXI веке. Это реальность украинцев, которых убивают россияне. Уже известно о 7 погибших, 11 человек ранены, среди них есть дети. Это методы не "второй армии мира", а безумной террористической группировки "РФ", – написал Подоляк.

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