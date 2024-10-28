Имеет желание войти в историю: какой будет политика Харрис в случае победы на выборах

День выборов в США становится все ближе. Они состоятся 5 ноября 2024 года. Камала Харрис имеет все шансы одержать победу и войти в историю как лидер, который решительно поспособствовал прекращению российского террора на территории Украины.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, если Харрис в случае победы на выборах продолжит политику Джо Байдена, то это будет минимум, который она может сделать для Украины. Он добавил, что худшей политики, которую сейчас ведет администрация Белого дома, в частности демократы, быть не может.

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Какой может быть политика Харрис

Уриэль Эпштейн считает, что есть шанс на то, что Камала Харрис, если победит на выборах, будет более радикальной в отношении поддержки Украины, чем ее предшественник.

Я думаю, что она желает войти в историю, чтобы ее запомнили как человека, который спас свободный мир,

– подчеркнул исполнительный директор.

Он отметил, что последние месяцы Харрис одна из первых в администрации Джо Байдена выступала с более радикальными заявлениями по Украине. Она говорит, что наше государство должно победить в войне, которую начала Россия.

Интересно! Оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп утверждает, что ему быстро удастся остановить войну в Украине – "за пару телефонных звонков". По данным опросов WSJ, он опережает Харрис в этом вопросе.

Недавно США передали Украине один из крупнейших пакетов помощи на 8 миллиардов долларов.

Если Харрис станет президентом, то есть шанс, что ее реакция на войну (в Украине – 24 Канал) будет жестче, чем у Джо Байдена. Возможно, она позволит применять ракеты большой дальности по территории России,

– сказал Уриэль Эпштейн.