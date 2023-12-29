Приблизительно 110 ракет было выпущено по Украине, большая часть сбита, – Зеленский

Россия совершила массированный обстрел украинских городов. На это отреагировал президент нашего государства. Он рассказал об успехах противовоздушной обороны и количестве выпущенных ракет.

В ночь на 29 декабря и под утро российские оккупанты выпускали баллистические, крылатые ракеты по нашему государству, а также дроны-камикадзе типа "Шахед". Глава государства Владимир Зеленский подытожил, что системы ПВО ликвидировали большую часть из выпущенных целей.

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Зеленский об ударе по Украине

Собственно, захватчики запустили по нашему государству 110 ракет. Попали они в роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки, частные дома, коммерческий склад и парковку.

Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито,

– написал Зеленский.

Как отметил президент, к сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. В то же время, все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.

"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим… Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – добавил глава государства, акцентировав, что Украина обязательно ответит захватчикам на их атаки и будет продолжать вести борьбу.

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