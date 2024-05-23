Авиационный эксперт рассказал, как Россия панически готовится к появлению F-16 в Украине

Подготовка инфраструктуры и персонала к поступлению F-16 в Украину продолжается уже более года. По предварительным данным, первые истребители должны появиться в нашем воздушном пространстве в течение этого лета.

Прибытие самолетов, вероятнее всего, станет понятным с увеличением потерь оккупантов. Авиационный эксперт Богдан Долинце в разговоре с 24 Каналом рассказал, что россияне уже активно готовятся к появлению F-16 в Украине.

Не пропустите Бьют на сотни километров: как смертоносные ракеты JASSM к F-16 помогут ВСУ на поле боя

Есть определенная угроза

Авиационный эксперт объяснил, что враг тщательно готовится к появлению в украинском небе истребителей F-16. Введение в вооружение ракет P-77-1 с самолетами Су-30 – один из таких шагов.

Теперь в современном воздушном поле боя ключевую роль играют не аэродинамические характеристики самолета, а прежде всего качество радиоэлектронного оборудования и вооружения – способность обнаруживать цели и наносить удар по ним на большом расстоянии.

Бортовое оборудование и ракеты, которые поставляются с F-16, способны эффективно выявлять и уничтожать цели на расстоянии 160 – 170 километров. Однако появление вражеского вооружения с дальностью до 300 километров может быть достаточно существенной проблемой, в частности, для самолетов F-16,

– отметил Долинце.

Больше деталей

Эксперт по авиации отметил, что россияне модернизировали ракетное вооружение, которое разрабатывали для Су-34 и Су-35, чтобы его можно было использовать с Су-30. Поскольку Су-34 и Су-35 более современные и дорогие судна враг их хочет сохранить.

Зато Су-30, который присутствует в большем количестве, – это модернизация советских Су-27. Оккупанты пытаются найти возможности, чтобы расширять спектр применения имеющегося вооружения.

Старую ракету Р-77 дальностью до 80 километров поражения воздушных целей оккупанты переоборудовали на Р-77-1, которая теперь может наносить удары в радиусе до 300 километров.

Осовременивание ракеты Р-77-1 началось еще с 2010 года и создавалось именно для самолетов типа Су-34 и Су-35. Кроме этого, вероятно, состоялась модернизация бортового прицельно-навигационного комплекса Су-30, чтобы была возможность обнаруживать цели и сопровождать эти ракеты.

F-16 для Украины: последние новости