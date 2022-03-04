Прицепите себе таблички с надписью "Лжец", – ОП о фейках вокруг "побега Зеленского"

Ежедневно российские так называемые СМИ заявляют, что президент Владимир Зеленский покинул Украину. И каждый раз в офисе украинского лидера должны опровергать такие сообщения.

На этот раз такой ложью отметился спикер российской Думы Вячеслав Володин. Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

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Президент – на рабочем месте

Советник главы президентского офиса подчеркнул: если же Володин в очередной раз решил показать себя большим знатоком инсайдов, следует в очередной раз позволить ему прикрепить на себя соответствующую табличку с надписью "Лжец".

"Но мы в Украине придерживаемся правдивой информационной концепции, согласно которой президент – на рабочем месте. Равно как и остальные те, кто занимается управлением государства", – отметил Подоляк.

Он добавил: было бы правильным, чтобы Володин наконец получил доступ к объективной информации и перестал увлекаться мифами, сказками и анекдотами. А научившись пользоваться информацией, он, возможно, перестанет делать громкие, но абсолютно лживые заявления.

Президент Зеленский, еще раз повторим, находится в столице Украины, руководит государством и обороной, постоянно на связи с партнерами и регулярно вживую дает интервью журналистам,

– подытожил Подоляк.

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