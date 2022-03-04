Цього разу такою брехнею відзначився спікер російської Думи В'ячеслав Володін. Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.

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Президент – на робочому місці

Радник голови президентського Офісу наголосив: якщо ж Володін вкотре вирішив показати собі великим знавцем інсайдів, слід укотре дозволити йому прикріпити на себе відповідну табличку з написом "Брехун".

"Але ми в Україні дотримуємося правдивої інформаційної концепції, згідно з якою президент – на робочому місці. Так само як і решта тих, хто займається управлінням державою", – зауважив Подоляк.

Він додав: було б правильним, щоб Володін нарешті отримав доступ до об'єктивної інформації та перестав захоплюватися міфами, казками та анекдотами. А навчившись користуватися інформацією, він, можливо, перестане робити гучні, але абсолютно брехливі заяви.

Президент Зеленський, ще раз повторимо, перебуває у столиці України, керує державою та обороною, постійно на зв'язку з партнерами та регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам,

– підсумував Подоляк.

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"Втеча" Зеленського: що розповідає російська пропаганда

Після того, як Росія зрозуміла, що захопити Україну її буде непросто, у пропагандистському медіапросторі почали з'являтися повідомлення, що президент Зеленський утік із країни та невдовзі капітулює. Ба більше, окупанти навіть поширюють такі повідомлення серед українців.

Зокрема, на сайтах кількох ОВА розмістили фейкову заяву президента про "мирний договір із Росією". Крім того, в Енергодарі та в Херсоні транслюють ролики про його капітуляцію. А вишенькою на торті стала заява пропагандистів Кремля, що "Україну кинули". 4 березня росЗМІ поширили інформацію, що Зеленський утік до Польщі.Натомість сам український президент продовжує залишатися в Україні та нікуди тікати не збирається. І це, пори небезпеку, що його вб'ють. Хоча раніше Вашингтон пропонував допомогти з евакуацією, але Зеленський відмовився.

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