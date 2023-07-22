Ни для кого не секрет: реально ли Китай причастен к нападению России на Украину
Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур заявил, что Китай причастен к вторжению России в Украину. Кроме того, представляет все большую угрозу для других государств.
Это 24 Каналу прокомментировал политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. Он напомнил, что накануне вторжения кремлевский диктатор Владимир Путин прилетал в Китай и наверняка сообщил Си Цзиньпину свои намерения.
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Информационная атака
Как заметил Юнус, англосаксы работают в тандеме по этой тематике. Они создают в Тихоокеанском регионе НАТО-2, куда привлекают Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию и хотят подключить Финляндию и Вьетнам. То есть это все вокруг Тайваня, ближе к границам Китая.
По мнению политолога из Вашингтона, заявление MI6 – это информационный вброс в контексте политики сдерживания, которую применяют англосаксы по отношению к тому же Китаю. Атака, которую Великобритания при подсказке Вашингтона делает для того, чтобы усилить американское направление.
"Относительно участия Китая в организации полномасштабного вторжения. Какое участие? Что они знали об этом? Так мы и все это знаем с первого дня. Об этом говорят все эксперты, это ни для кого не секрет", – сказал Юнус.
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Политика Китая о войне в Украине
- 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны. Они содержат 12 пунктов, в которых прописаны только общие фразы и призывы к переговорам.
- Соединенные Штаты признали неприемлем "мирный план" Китая по Украине. Вашингтон опасается, что уставший от войны мир может поддержать эту китайскую инициативу.
- Посол КНР при Европейском Союзе заявил, что Пекин якобы поддерживает восстановление Украиной своей территориальной цельности в границах 1991 года.