Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур заявил, что Китай причастен к вторжению России в Украину. Кроме того, представляет все большую угрозу для других государств.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. Он напомнил, что накануне вторжения кремлевский диктатор Владимир Путин прилетал в Китай и наверняка сообщил Си Цзиньпину свои намерения.

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Информационная атака

Как заметил Юнус, англосаксы работают в тандеме по этой тематике. Они создают в Тихоокеанском регионе НАТО-2, куда привлекают Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию и хотят подключить Финляндию и Вьетнам. То есть это все вокруг Тайваня, ближе к границам Китая.

По мнению политолога из Вашингтона, заявление MI6 – это информационный вброс в контексте политики сдерживания, которую применяют англосаксы по отношению к тому же Китаю. Атака, которую Великобритания при подсказке Вашингтона делает для того, чтобы усилить американское направление.

"Относительно участия Китая в организации полномасштабного вторжения. Какое участие? Что они знали об этом? Так мы и все это знаем с первого дня. Об этом говорят все эксперты, это ни для кого не секрет", – сказал Юнус.

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