"Окно возможностей после разгрома россиян": причины обострения между Арменией и Азербайджаном
В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. Азербайджан обвинил Армению в совершении широкомасштабной провокации на границе. Соответствующее сообщение опубликовало министерство обороны Азербайджана.
Отношения между Азербайджаном и Арменией – напряженные. Об этом в эфире 24 канала заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
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Он объяснил, что когда 2 армии находятся близко друг к другу и находятся в состоянии войны, то подобные ситуации случаются регулярно. Это не первая эскалация и не первое обострение.
"Я бы не стал сейчас выяснять кто начал. Ведь здесь каждая сторона будет выдвигать свою версию. Важнее понять, что стороны подразумевают", – отметил Семиволос.
Она несомненно имеет, возможно, не прямое, но опосредованное отношение к разгрому русских войск под Харьковом. Ведь Азербайджан видит окно возможностей сейчас, поскольку россия слаба и не способна эффективно помогать своему союзнику,
– объяснил Игорь Семиволос.
По его словам, у Азербайджана есть шанс довести до конца вопрос, якобы согласованный в рамках трехстороннего соглашения 2020 года.
Эксперт отметил, что при этом каждая реализация достигнутых договоренностей происходит только из-за давления Азербайджана, ведь заинтересован, чтобы это соглашение было реализовано полностью. Армения же заинтересована в том, чтобы максимально отсрочить сделку. Она ведь хочет восстановить свое войско, вооружение и осуществить реванш.
Игорь Семиволос отметил, что между странами не решены ключевые вопросы:
- коридоры,
- "статус",
- мирное соглашение.
"Все эти вопросы Армения хочет поставить на паузу. Ей сейчас невыгодно это все решать, потому что она в проигрышной позиции. А Азербайджану выгодно это сделать как можно скорее", – добавил эксперт.
Смотрите видео: какая ситуация между Арменией и Азербайджаном
Что известно об обострении
- В минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" не более чем бред. Они подчеркнули, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения
- На фоне очередного ухудшения ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном армянский премьер Никола Пашинян решил попросить помощи у России.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность". Он призвал страны прекратить военные действия.