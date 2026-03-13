Почему бойцы уходят в СОЧ: комбат назвал 4 основные причины
- Командир батальона Михаил Трач назвал четыре основные причины, по которым военные идут в СОЧ: неправильные ожидания, страх смерти, проблемы с командованием и усталость.
- Решение проблемы СОЧ возможно через понимание причин, правильную работу с личным составом и формирование правильной атмосферы в подразделении.
СОЧ не является новым явлением для украинской армии. Оно сопровождает любые войны и конфликты. Это не суперкритическая проблема, ее можно решить.
Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады Михаил Трач.
Почему люди чаще всего идут в СОЧ?
Военный назвал 4 основные причины, по которым люди обычно идут в СОЧ. Это:
- неправильные ожидания новобранцев – "некоторые думали, что армия – такая вещь, где сейчас ты повоевал с автоматом, а завтра пошел домой";
- страх перед реальной смертью на фронте;
- проблемы с командованием или неэффективное командование – люди чувствуют, что их бросают на произвол судьбы и не видят смысла своего пребывания в подразделении;
- желание людей изменить ситуацию или просто усталость.
По словам командира, проблему СОЧ можно решить, если правильно разбирать причины этого явления и качественно работать с личным составом.
Трач отметил, что в его подразделении есть случаи СОЧ, но большинство тех, кто уходит, потом жалеют и возвращаются, если получают возможность.
Ключевым фактором для уменьшения СОЧ является формирование правильной атмосферы в подразделении – во взводе, роте и батальоне. Когда она работает, случаи побега становятся единичными.
По привлечению новых людей в армию, Трач объяснил, что призывники часто боятся и подвергаются информационному воздействию государства-агрессора, из-за чего избегают мобилизации. Он подчеркнул, что война является экзистенциальной и длительной, и для защиты страны придется иметь боеспособное войско. Вероятно, со временем служба станет обязательной для всех, включая женщин.
Что известно о проблеме СОЧ в украинской армии?
Главком Александр Сырский заявил, что количество случаев СОЧ растет, если брать общую армейскую статистику. Среди основных причин самовольного оставления части генерал назвал сложную адаптацию в войске и нарушения со стороны командиров и работников ТЦК. Там, где адаптация проходит хорошо, случаев СОЧ мало.
В то же время сладость перевода между подразделениями не является главной причиной СОЧ. В В ВСУ действует система добровольного возвращения военных с СОЧ: они могут вернуться в свою часть или перевестись в другую, в частности в батальоны резерва.
Тех, кто уклоняется от службы, объявляют в розыск и открывают уголовные дела, но даже тогда человек может добровольно вернуться.
В Верховной Раде обсуждают законопроект об усилении ответственности для уклонистов и военных, которые оставили часть без разрешения, с возможностью рассмотрения в марте. Предложения охватывают запрет выезда за границу, ограничение управления транспортом, арест имущества, штрафы, общественно полезные работы и возможность уголовной ответственности за злостное уклонение.