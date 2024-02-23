Зачем России сейчас Приднестровье

В сети уже разобрали историю с внезапным съездом депутатов непризнанного Приднестровья (28 февраля) накануне обращения Путина к Федеральному собранию (29 февраля).

Планы России в отношении Приднестровья

Согласно прогнозам части экспертов и журналистов, съезд может подтвердить решение 2006 года с просьбой о включении ПМР в состав России, а также снова обратиться с аналогичной просьбой к российскому царю. Владимир Путин, в свою очередь, может взять и согласиться.

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ГУР по состоянию на сегодня опровергает, что будет озвучено нечто подобное. По данным разведки, в фокусе будут экономические вопросы и попытка их обострения. Чтобы Молдова отменила осеннее решение, которым вернули пошлины на приднестровские товары.

Также эксперты из Молдовы указывают, что России сейчас невыгодно аннексировать ПМР. У них нет общей границы и реальной возможности сильно повлиять на ситуацию в экономике. Плюс непонятно, как на это отреагирует пророссийский электорат накануне выборов президента Молдовы.

Это все правильно и логично. Но есть "но".

Во-первых, в 2014 году в незаконной аннексии Крыма тоже не было особых резонов при наличии множества рисков, если смотреть с внешней стороны. Однако была логика внутрироссийская – резкий рост популярности вождя и консолидация власти. В преддверии продления Путина на пожизненное правление этот фактор может быть на столе.

Во-вторых, Кремль неоднократно доказывал, что готов давить, пока продавливается. Захват ПМР кажется нелогичным, если смотреть линейно – победы на честных демократических выборах в Молдове. А кто сказал, что для Москвы это является приоритетом?

Приоритетом для Москвы может быть хаос в Молдове на границе с НАТО. Это проблемы для Румынии, проблемы для украинской логистики. В Румынии, кстати, тоже выборы в 2024 году. Позиции "Лукойла" там по-прежнему сильные.

С хаосом придется разбираться Майе Санду. Ее пророссийские оппоненты могут это разыгрывать. Мол, это вина Санду, а мы все разрулим.

Путин может воспользоваться моментом, когда мир занят другим

Что с этим делать? По меньшей мере заострить внимание Брюсселя и Вашингтона на том, что это может быть третий затяжной конфликт, где переговоры и игра по правилам при западном посредничестве закончились плачевно.

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Наш "минский процесс" Россия перечеркнула, выставив Францию и Германию дураками (не стоит забывать, что эти страны отрицали возможность российского вторжения).

После 30 лет безрезультатной волокиты своего "минского процесса" Азербайджан силой закрыл вопрос с Карабахом и восстановил территориальную целостность. Потому что ни резолюции ООН, ни другие политико-дипломатические приседания не помогали.

Если Россия перебросит ситуацию с Приднестровьем – это будет еще один гвоздь в гроб дипломатии как способа что-то действительно решить.

Игра на повышение ставок – любимая игра Кремля. Если Запад не найдет правильных слов для Москвы, то западное посредничество во всем мире будет восприниматься как бродячий цирк.

Европу атакуют фермеры и мигранты, в США свое кино. Плюс Израиль, плюс жужжание Ирана. Плюс ошалевший пупс в Северной Корее. Плюс выборы практически везде. В Москве могут подумать, что у Запада просто не хватит рук.

Конечно, для Украины ничего хорошего в приднестровских маневрах нет. Но если власти Молдовы проявят твердость и примут решение разобраться с этим гнойником – Украина действенно поучаствует.