"Ненормальный, что на всех бросается": действительно ли Путин может аннексировать Приднестровье

Впервые за 18 лет так называемые "депутаты" непризнанного Приднестровья провели съезд. Они обратились к России и попросили "защитить" их от якобы давления со стороны Молдовы.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что надо учитывать то, что сейчас Россия готовится к "выборам". Поэтому вряд ли население поддержит развертывание еще одного фронта.

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Действительно ли Путин хочет присоединить Приднестровье

Российские граждане напуганы эскалацией войны. Они стремятся, чтобы все как можно быстрее закончилось, поэтому обострение на еще одном фронте отнюдь не пойдет на пользу для рейтинга Владимира Путина.

Люди подумают, что он вообще ненормальный и на всех бросается. Разве, если случится так, что Путин зайдет туда за 1 – 2 дня, всех победит, а до "выборов" будет понятно, что ему это удалось, тогда, возможно, сработает эффект победы,

– заметил Аббас Галлямов.

Но в сегодняшнем контексте, еще и за такое короткое время продемонстрировать победу вряд ли получится. Наоборот ситуация будет нестабильной, непонятно, что будет происходить дальше. Например, как отреагирует Запад, возможно, он одобрит пакет еще более сильных санкций.

Это очень рискованно и будет означать, что власть в стране окончательно захватили силовики. Они даже не пытаются "заигрывать" с общественным мнением, а являются сторонниками диктатуры,

– подчеркнул российский оппозиционный политтехнолог.

Им хочется, чтобы Путин решал проблемы с общественным мнением не через пиар-технологии, как это делалось всегда, а с помощью репрессий. Тогда все остальные чиновники должны повиноваться приказам силовиков, начнется борьба за власть.

"Силовики хотят обострения и в любой ситуации пытаются идти по пути эскалации. Теперь, учитывая то, что происходит в Приднестровье, понятно, что именно они получили преимущество и делают, что хотят", – подытожил Аббас Галлямов.

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