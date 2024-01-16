Придурки, все бы давно закончилось, – Путин о переговорах с Украиной

Владимир Путин, похоже, уже не может удержаться от мольб о переговорах. На этот раз он снова вспомнил о них.

Путин вышел из бункера, чтобы сделать ряд никому ненужных заявлений. При этом он традиционно кашлял и хватал ртом воздух.

Обратите внимание Сколько еще россияне позволят Путину вести войну: Зеленский ответил эмоционально журналисту

Что Путин говорит о переговорах

Диктатор заявил, что Россия вроде бы была готова к переговорам. Но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.

Ну не придурки ли? Если бы тогда мы пошли на это, уже бы 1,5 года все бы закончилось,

– заявил Путин.

Следует заметить, что Путин повторил очередной фейк, который бездарно склепала российская пропаганда. К слову, уже даже Джонсон отреагировал на этот вброс Кремля и назвал его "полной чепухой".

Путин лжет о переговорах в то время, как Россия совершает геноцид украинцев. Разрушает украинскую инфраструктуру. Стирает с лица земли целые населенные пункты.

Диктатор принялся угрожать

Говоря о каких-то "переговорах", Путин перешел к угрозам и заявил, что "по украинской государственности могут нанести очень серьезный удар". Диктатор, очевидно, "забыл", что сокрушительные удары терпит именно Россия. Стране-террористке не удается реализовать ни одну свою цель. По состоянию на 16 января 2024 года "пакетизировать" удалось уже 372 090 российских оккупантов.

Что в Украине говорят о переговорах

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – назвал условие, при котором можно было бы говорить о каких-то переговорах с Россией. Для этого нужно много оружия, чтобы Украина чувствовала себя еще более уверенной на поле боя. Глава МИД призвал страны-союзницы оказать помощь ВСУ сейчас, чтобы потом не останавливать Россию в других частях мира.