Приедет ли Дуда в Киев ко второй годовщине полномасштабной войны: в канцелярии президента ответили

23 февраля 2024, 10:40
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Источник:

PAP

На вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля в Киев приедут многие иностранные лидеры. Но будет ли среди них президент Польши, ответили в канцелярии Дуды.

Представитель канцелярии президента Польши Войчех Колярский заявил, что пока такой визит не планируется.

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Дуда обратится к Зеленскому

Нет, такой визит пока не планируется,
– сказал представитель канцелярии президента, отвечая на вопрос о возможном визите Дуды в Украину.

Также Колярский обратил внимание, что польский лидер дал большое интервью украинскому телевидению в связи со второй годовщиной полномасштабной агрессии России. Кроме того, добавил, что будет разговор на BBC World на эту тему.

"Планируется также обращение к президенту Зеленскому в связи со второй годовщиной", – сказал представитель канцелярии.

Также он отметил, память о том, что произошло, важна, ведь "то, что произошло два года назад, определяет не только польскую политику, но и мировую политику и ближайшее будущее".

Власти Польши определенно и однозначно говорят, что свободная, независимая Украина является важным союзником Польши,
– заявил Колярский.

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Что известно о визите иностранных лидеров 24 февраля

  • Накануне пресс-секретарь Владимира Зеленского анонсировал, что 24 февраля в Киев приедет много иностранных лидеров. Однако, кто именно, не уточнил.
  • "Ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, а эти визиты будут иметь практические результаты", – заявил Сергей Никифоров.
  • Кроме того, анонсировал онлайн-заседание Большой семерки, в котором Украина также примет участие. Заметил, что это сильный знак поддержки.
  • Кроме того, 25 февраля состоится форум "Украина. Год 2024". К конференции присоединятся все представители военно-политического руководства Украины.
  • В частности, запланирована пресс-конференция президента и панельные дискуссии. В ОП назвали основные темы: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны, работа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней наших людей.

Автор: Юлія Муріна