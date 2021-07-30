Приехали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокировал выезд из здания СБУ

Возле Центрального управления СБУ в Киеве заметили автомобиль со спецназовцами Национального антикоррупционного бюро. Вероятно, они приехали за Николаем Чаусом.

Как сообщили источники 24 каналу, речь идет о здании СБУ, расположенном на улице Владимирской, 33. Автомобиль НАБУ заблокировал въезд и выезд из него.

Важно Чауса нашли в одном из сел в Винницкой области: фото

Вероятно, что внутри находится бывший судья, которого сегодня, 30 июля, нашли в Винницкой области. По состоянию на 19:40 спецназ НАБУ продолжал блокировать выезды из Владимирской. Впрочем, на штурм никто не шел, ведь в таком случае бойцы "Альфы" должны были бы открывать огонь на поражение. Отметим, что это первый раз спецназовцев решили задействовать против спецслужбы.



Ворота перед зданием заблокированы / Фото 24 канала

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