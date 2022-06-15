Приехало 90 курильских, половина отказалась, один потерялся: новый перехват разговора россиян

Безумные потери и отсутствие результата нанесли сильный удар по боевому духу оккупантов. До них наконец-то начало доходить, что обменивать возможность украсть стиралку на жизнь немного невыгодно.

Российские кафиры имеют очень большие проблемы с восполнением своих потерь. Набор нового "пушечного мяса" проваливается, а те, кого таки удается затащить в армию, отказываются воевать против Украины из-за страха потерять жизнь или же стать калекой.

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Кафиры убегают и отказываются воевать

Наши разведчики смогли перехватить очередной разговор двух российских кафиров. Как свидетельствуют их рассказы, боевой дух россиян примерно на том же уровне, что и их перспективы на светлое будущее, а беспокоиться о тех, кто смог выжить и ранен, никто не собирается.

Отказники из Куриллов

Один из кафиров рассказал о том, что уже несколько дней не могут найти товарища, который побежал "не в тот лес". Они предполагают, что он уже в списке "хороших россиян". Кроме того, новоприбывшее подкрепление не собирается лезть на "подвиги" и избегает участия в боевых действиях.

Мы их увели 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов чуть не в лес побежал. И еще двое. У нас приехало 90 человек курильских. Они здесь в шоке. Сегодня половина отказалась,

– рассказал один из оккупантов.

Отсутствие лечения раненых

Его собеседник добавил, что "сейчас так будет повсюду", ведь никто не хочет умирать, а других перспектив у россиян нет. Что касается его самого, то ему удалось отделаться контузией, но ставить его на ноги никто не собирается.

"То под Белгородом, то в Питере. Сейчас под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем безразлично. Вон, в Питере как академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ сделали и все. Больше ничего. Никакого лечения", – рассказал россиянин.

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