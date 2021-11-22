Прифронтовое Невельское из-за обстрелов покинули почти все жители

По данным гуманитарной миссии "Пролиска" из прифронтового села Невельское 21 ноября выехали почти все жители. Теперь там проживает всего 5 человек.

По состоянию на начало ноября в поселке жили 45 человек, из которых 23 пожилого возраста и 3 детей. После обострения ситуации и регулярных обстрелов боевиков, большинство решили покинуть свои дома.

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Люди забирали все, что осталось целым

Обострение ситуации в поселке произошло в ночь на 14 ноября. За несколько дней из-за обстрелов боевиков 22 дома были повреждены, а 3 полностью разрушены. Также из-за повреждения линии электропередач Невельское осталось без электроэнергии.

Представители гуманитарной миссии помогли местным жителям переехать в более безопасные населенные пункты. Люди забирали с собой вещи, которые уцелели после обстрелов и скот.

В Невельском остались 3 семьи – 5 человек на весь поселок.

Поселок Невельское покинули почти все жители / Фото из фейсбука Евгения Каплина

Война на Донбассе: последние новости

По данным руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, украинские военные на Донбассе применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

В результате вражеских атак 22 ноября на Донбассе получил ранение украинский военный. Его госпитализировали.

СБУ задержала в Донецкой области одного из организаторов "референдума" в 2014 году. Кроме того, в то время злоумышленник призывал срывать украинские флаги со зданий.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю боевики 58 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, Россия продолжает наращивать военную силу у украинских границ и проводить "учения" боевиков.

Текст публикации Евгения Каплина

Сотрудники гуманитарной миссии "Пролисок" провели чрезвычайную миссию и оказали помощь ряду семей с переездом из охваченного боевыми действиями поселка Невельское, и перевозки уцелевших вещей и скота мирных жителей на новое место жительства, в более безопасные населенные пункты.

По состоянию на начало ноября 2021 года (до начала эскалации боевых действий) в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 летние лица. По состоянию на вечер сегодняшнего дня в поселке остаются 3 семьи – 5 человек. Остальные мирные жители решили покинуть населенный пункт из-за усилившихся боевых действий.

Эскалация конфликта в Невельском началась в ночь с 13 на 14 ноября. Тогда, во время ночного обстрела были повреждены 16 жилых домов, из них 3 разрушены полностью. С 14 ноября населенный пункт обесточен, в поселке повреждены линии электропередач. В ходе очередного обстрела в ночь с 16 на 17 ноября еще 9 домов мирных жителей были повреждены.