"Мосты к НАТО": в городах Европы и США пройдут акции с призывом пригласить Украину в Альянс

В сентябре в странах ЕС и США пройдут демонстрации в поддержку приглашения Украины в НАТО. Люди будут стоять на мостах с плакатами "Обеспечьте Украине победу! Пригласите Украину в НАТО!".

Во время саммита в Вильнюсе Украина так и не получила желаемого приглашения в Альянс. Поэтому активисты 22 – 24 сентября выйдут на улицы европейских и американских городов, чтобы напомнить о том, почему важно принять Украину в НАТО, передает 24 Канал.

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"Мосты к НАТО"

Эти акции под названием "Мосты к НАТО" пройдут на продолжении кампании #UkraineNATO33rd, которая прошла в июле 2023 года и была приурочена к вильнюсскому саммиту. Тогда демонстранты требовали, чтобы Украина предоставила официальное приглашение в Альянс. Они отмечали, что наше государство должно стать 33-м членом НАТО. Именно тридцать три демонстрации содержала июльская компания.

: 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции находится на рассмотрении. Она блокируется Турцией.

Тогда один из координаторов кампании – общественное движение Communities Army of Ukraine – заявил, что приглашение Украины в Альянс ускорит окончание войны, а также станет гарантией безопасности для всего мира от потенциальных угроз со стороны России.

Как будут проходить очередные акции

Организаторы новой акции решили сделать ее тематической. Так, во время демонстраций они используют стилизованную под украинский трезубец звезду Альянса с четырьмя лучами и числом 33, а также изображения мостов, которые будут символизировать единение Украины с НАТО.

Активисты будут держать плакаты с символикой Украины и Североатлантического союза

Известно, что в Германии активисты планируют собраться на мостах своих городов. Кроме плакатов с призывом взять Украину в НАТО они будут просить свое правительство не прекращать помощь и поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В Германии пройдут акции с привкусом Taurus

Где запланированы митинги:

Германия – Бонн, Дюссельдорф, Гамбург, Майнц;

Португалия – Лиссабон;

США – Остин, Техас;

Франция – Гренобль.

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