Під час саміту у Вільнюсі Україна так і не отримала бажане запрошення до Альянсу. Тому активісти 22 – 24 вересня вийдуть на вулиці європейських та американських міст, аби нагадати про те, чому важливо прийняти Україну до НАТО, передає 24 Канал.

Дивіться також "Схід вступає до НАТО": Столтенберг прокоментував ймовірність розширення Альянсу

"Мости до НАТО"

Ці акції під назвою "Мости до НАТО" відбуватимуться на продовження кампанії #UkraineNATO33rd, яка пройшла у липні 2023 року і була приурочена до вільнюського саміту. Тоді демонстранти вимагали, аби Україні надали офіційне запрошення до Альянсу. Вони зазначали, що наша держава має стати 33 членом НАТО. Саме тридцять три демонстрації містила липнева компанія.

Довідка: 4 квітня Фінляндія стала 31-им членом НАТО. Заявка Швеції перебуває на розгляді. Вона блокується з боку Туреччини.

Тоді один із координаторів зазначеної кампанії – суспільний рух Communities Army of Ukraine – заявив, що запрошення України до Альянсу прискорить закінчення війни, а також стане гарантією безпеки для всього світу від потенційних загроз з боку Росії.

Як відбуватимуться чергові акції

Організатори нової акції вирішили зробити її тематичною. Так, під час демонстрацій вони використають стилізовану під український тризуб зірку Альянсу з чотирма променями та числом 33, а також зображення мостів, що символізуватимуть єднання України з НАТО.

Активісти триматимуть плакати із символікою України та Альянсу

Відомо, що у Німеччині активісти планують зібратися саме на мостах своїх міст. Окрім, плакатів із закликом взяти Україну в НАТО, вони проситимуть свій уряд не припиняти допомогу і поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

У Німеччині пройдуть акції із присмаком Taurus

Де заплановані мітинги:

Німеччина – Бонн, Дюссельдорф, Гамбург, Майнц;

Португалія – Лісабон;

США – Остін, Техас;

Франціїя – Гренобль.

Шлях України в НАТО: що відомо