Під час саміту у Вільнюсі Україна так і не отримала бажане запрошення до Альянсу. Тому активісти 22 – 24 вересня вийдуть на вулиці європейських та американських міст, аби нагадати про те, чому важливо прийняти Україну до НАТО, передає 24 Канал.
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"Мости до НАТО"
Ці акції під назвою "Мости до НАТО" відбуватимуться на продовження кампанії #UkraineNATO33rd, яка пройшла у липні 2023 року і була приурочена до вільнюського саміту. Тоді демонстранти вимагали, аби Україні надали офіційне запрошення до Альянсу. Вони зазначали, що наша держава має стати 33 членом НАТО. Саме тридцять три демонстрації містила липнева компанія.
Тоді один із координаторів зазначеної кампанії – суспільний рух Communities Army of Ukraine – заявив, що запрошення України до Альянсу прискорить закінчення війни, а також стане гарантією безпеки для всього світу від потенційних загроз з боку Росії.
Як відбуватимуться чергові акції
Організатори нової акції вирішили зробити її тематичною. Так, під час демонстрацій вони використають стилізовану під український тризуб зірку Альянсу з чотирма променями та числом 33, а також зображення мостів, що символізуватимуть єднання України з НАТО.
Активісти триматимуть плакати із символікою України та Альянсу
Відомо, що у Німеччині активісти планують зібратися саме на мостах своїх міст. Окрім, плакатів із закликом взяти Україну в НАТО, вони проситимуть свій уряд не припиняти допомогу і поставити Україні далекобійні ракети Taurus.
У Німеччині пройдуть акції із присмаком Taurus
Де заплановані мітинги:
- Німеччина – Бонн, Дюссельдорф, Гамбург, Майнц;
- Португалія – Лісабон;
- США – Остін, Техас;
- Франціїя – Гренобль.
Шлях України в НАТО: що відомо
- У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.
- 11 – 12 липня у Вільнюсі відбувся знаковий саміт НАТО за участі президента Зеленського. Українське суспільство очікувало, що на цьому саміті наша держава отримає запрошення до Альянсу, однак цього не сталося.
- Водночас на саміті були ухвалені низка інших важливих рішень. Зокрема, країни НАТО погодили підсумкове комюніке щодо України – Альянс прийме країну до себе без ПДЧ. Генсек Єнс Столтенберг зазначив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі країни-члени, і коли Київ виконає всі вимоги щодо вступу.
- Крім того, країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо підтримки України. Йшлося про гарантії безпеки для нашої держави. Країни зобов'язалися надавати Україні необхідну допомогу, аби вона могла протистояти російській агресії.
- Президент Зеленський заявив, що запрошення України в НАТО могло б наблизити закінчення війни.